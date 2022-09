Il ne faudrait pas attendre bien longtemps pour découvrir les AirPods Pro 2, puisqu’Apple les annoncerait le 7 septembre à la keynote des iPhone 14 selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Nous savions déjà que les AirPods Pro 2 devaient arriver au second semestre de 2022, mais il y avait une incertitude concernant l’annonce. Apple compte-il la faire à l’occasion de la keynote de septembre avec l’iPhone 14 ? Ou en octobre lors d’une autre keynote qui devrait se focaliser sur les nouveaux iPad et Mac ? En soi, une présentation aux côtés des iPhone 14 semble assez logique puisque les écouteurs vont bien avec le téléphone. Mais dans le même temps, la production peut être compliquée en cette période et rien n’assurait une présentation ce mois-ci.

Reste à savoir maintenant quelle sera la date de disponibilité. Pour les iPhone 14, il faut s’attendre à l’ouverture des précommandes le 9 septembre et une commercialisation une semaine plus tard, à savoir le 16. Le scénario sera-t-il similaire pour les AirPods Pro 2 ou faudra-t-il patienter un peu plus ? Il faudra attendre la keynote du 7 septembre pour le savoir.

Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été dévoilées par les fuites pour les AirPods Pro 2, dont une puce H2 améliorée pour une meilleure qualité audio, une meilleure autonomie, un nouveau boîtier de charge avec support de la fonction Localiser, une meilleure détection intra-auriculaire, des capacités de suivi de la condition physique et plus encore. Les écouteurs pourraient également supporter la spécification audio LE du Bluetooth, ce qui présenterait plusieurs avantages, notamment la possibilité pour les AirPods Pro de se connecter simultanément à plusieurs appareils tels qu’un iPhone et un Mac.