L’encoche va disparaître avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple proposera à la place une nouvelle découpe en forme de pilule allongée. Il est possible de tester ce format sur votre iPhone, et ce dès maintenant.

Ian Zelbo a partagé des images qui s’inspirent du résultat qu’Apple proposera avec les iPhone 14 Pro. Il suffit d’ouvrir l’image sur son iPhone et de retourner le téléphone pour découvrir le rendu avec la nouvelle découpe façon pilule allongée. L’image est disponible ici, celle pour les iPhone Pro Max est disponible là.

Full screen this and turn your phone upside down to see what iPhone 14 Pro will look like! 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/aEk2xYCZe5 — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 1, 2022

For you iPhone Pro Max users…

Full screen this and turn your phone upside down to see what iPhone 14 Pro Max will look like! 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/6Zjh7LfeVf — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 1, 2022

Chaque iPhone haut de gamme depuis l’iPhone X a eu une encoche, l’iPhone XS, l’iPhone 11 et l’iPhone 12 présentant tous une encoche de la même taille. Apple a rendu l’encoche plus petite avec l’iPhone 13 et la société va l’abandonner dans quelques jours avec la présentation des nouveaux téléphones lors de la keynote. Outre le remplacement de l’encoche, Apple prévoit d’autres nouvelles fonctionnalités pour les iPhone 14 Pro, notamment un écran toujours allumé (Always On), un appareil photo de 48 mégapixels, de plus grosses batteries et plus encore.

La keynote d’Apple aura lieu le 7 septembre, soit ce mercredi. Le rendez-vous est donné à est 19 heures (heure française). La conférence aura lieu à l’Apple Park et pourra être suivie en ligne.