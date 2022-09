Après le leak sur les protections de l‘Apple Watch Pro, c’est au tour des rendus 3D (réalisés avec des outils de CAO) de sortir du bois. Ces rendus de l’Apple Watch Pro proviendraient d’une source de l’industrie (comprendre, un salarié de la supply chain a cafté) et l’on constate à nouveau une grande correspondance entre ce qui est ici dévoilé et les fuites de ces dernières semaines. On remarque en effet aisément que l’écran de l’Apple Watch Pro sera nettement plus grand que celui des modèles actuels (les rumeurs tablent sur 4,7 à 4,9 mm, contre 4,5mm pour l’Apple Watch Series 7)

L’autre détail qui saute aux yeux, ce sont les dimensions de la couronne, qui est désormais nettement plus haute et large. Il y a aussi une sorte de protubérance à côté de la couronne, protubérance dont la nature est à ce stade totalement inconnue (faites vos paris dans les commentaires !). Enfin, le bracelet de ce modèle semble lui aussi plus épais. L’Apple Watch Pro sera (probablement) présentée lors de la keynote du mercredi 7 septembre.