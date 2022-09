De nouvelles photos montrent un iPhone 13 Pro dans la coque destinée à un iPhone 14 Pro, ce qui permet de voir la différence au niveau des capteurs photo à l’arrière qui sont tout simplement plus gros avec le nouveau modèle.

Les photos, partagées par le leaker coréen yeux1122, révèlent des capteurs photo nettement plus grands au dos de l’iPhone 14 Pro. En essayant d’adapter la coque conçue pour l’iPhone 14 Pro sur un iPhone 13 Pro, on constate que chaque capteur — grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif — va s’agrandir. En conséquence, le flash et le scanner LiDAR vont changer d’emplacement.

Le fait qu’Apple opère à des changements à l’arrière du smartphone n’est en soi pas réellement une surprise. En effet, les iPhone 14 Pro et Pro Max sont annoncés pour connaître des évolutions, notamment avec un capteur photo principal de 48 mégapixels, au lieu de 12 mégapixels sur la génération actuelle. Il y a également eu des bruits de couloirs évoquant un bloc photo plus imposant que les précédents et cela se confirme aujourd’hui avec les photos.

D’autre part, la photo montre que les boutons de volume et le commutateur pour passer en mode vibreur vont être légèrement plus haut sur l’iPhone 14 Pro. Vous l’avez donc compris : vous ne pourrez pas utiliser la coque de votre iPhone 13 Pro existant sur le nouveau modèle.

Apple officialisera ses différents iPhone 14 lors d’une keynote qui aura lieu le 7 septembre, ce mercredi donc, à 19 heures (heure française).