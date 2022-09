C’est demain qu’Apple annoncera ses nouveaux smartphones et les iPhone 14 et 14 Plus n’auront malheureusement pas la puce A16. En effet, les smartphones non-Pro auront toujours la puce A15 (la même que l’on retrouve dans les iPhone 13), mais elle aura l’avantage d’être améliorée.

L’information concernant le fait que les iPhone 14 et 14 Plus auraient une puce A15 améliorée et non l’A16 avait déjà circulé, et elle est confirmée aujourd’hui par le Wall Street Journal. Malheureusement, les détails techniques exacts ne sont pour le moment pas connus.

Une hypothèse qui circule est le fait que les nouveaux modèles embarquent la puce A15 des iPhone 13 Pro. Il faut savoir qu’il existait déjà une différence entre les iPhone 13/13 mini et iPhone 13 Pro/Pro Max, avec les deux premiers qui ont quatre cœurs au niveau de la partie graphique (GPU), là où les deux modèles Pro en ont cinq. Selon Apple, la version cinq cœurs permet d’avoir des performances graphiques jusqu’à 25% plus rapides. Le processeur (CPU) reste par contre identique.

En d’autres termes, les iPhone 14 non-Pro devraient normalement avoir les mêmes performances générales que les iPhone 13, sauf au niveau de la partie graphique où il y aurait un gain jusqu’à 25%. Par contre, les iPhone 14 Pro et Pro Max auront la puce A16 et celle-ci s’améliora à différents niveaux. Tous les détails seront dévoilés demain lors de la keynote d’Apple.