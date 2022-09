Les iPhone 14 ne seront pas la seule annonce d’Apple à la keynote demain, la société va également proposer de nouvelles coques de protection. En effet, les modèles existants pour les iPhone 13 ne vont pas vraiment correspondre, notamment à l’arrière avec le bloc photo qui sera plus gros les nouveaux modèles.

Sur Twitter, Majin Bu a partagé des photos où l’on voit des coques annoncées pour correspondre aux iPhone 14. On retrouve aussi bien les modèles en silicone que les modèles en cuir.

Les coques en cuir pour les iPhone 14 seraient disponibles en orange vif, brun, brun doré, bleu nuit, noir et vert sapin. Si cela se confirme, alors plusieurs coloris de coques en cuir actuellement disponibles chez Apple seront abandonnés.

Now I can say with 99% confidence that the iPhone 14 Case colors you saw in previous tweets will be official. iPhone 14 Max will probably only be called Plus pic.twitter.com/nM3Y95broQ

