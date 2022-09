Cette semaine, le ministère de la Justice au Brésil a ordonné à Apple d’arrêter de vendre des iPhone sans un chargeur inclus dans la boîte. Les autorités locales estiment qu’Apple propose un produit incomplet aux clients. C’est une « pratique discriminatoire délibérée à l’encontre des consommateurs », selon le ministère. Pour rappel, Apple a cessé d’inclure un chargeur dans la boîte depuis l’iPhone 12 en 2020.

Apple a obtenu une amende équivalent à 2,34 millions de dollars, en plus de l’ordonnance des autorités brésiliennes. Ce n’est pas la première fois que le constructeur reçoit une amende dans le pays d’Amérique du Sud, il en avait eu une de près de 2 millions de dollars, déjà pour l’histoire du changeur absent de la boîte.

Apple se défend se cette pratique en déclarant aux autorités brésiliennes que le fait de ne pas inclure d’adaptateur secteur avec l’iPhone présente des avantages pour l’environnement et réduit les déchets, mais le Brésil a jusqu’à présent rejeté cet argument.

Depuis, Apple a fait une déclaration à Bloomberg et annonce qu’il fera appel de la décision au Brésil :

Chez Apple, nous tenons compte de notre impact sur les gens et la planète dans tout ce que nous faisons. Les adaptateurs secteur représentaient notre plus grande utilisation de zinc et de plastique, et leur retrait de la boîte a permis de réduire les émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 500 000 voitures de la circulation par an. Nous avons déjà remporté plusieurs décisions de justice au Brésil sur ce sujet et nous sommes convaincus que nos clients sont conscients des différentes possibilités de charger et de connecter leurs appareils.