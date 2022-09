Apple a fermé sa boutique en ligne quelques heures avant la keynote où seront annoncés les iPhone 14, l’Apple Watch Series 8, les AirPods Pro 2, les dates de sorties des mises à jour comme iOS 16 et potentiellement d’autres produits.

Le fait que l’Apple Store en ligne ferme avant une keynote n’est en soi pas une surprise. Apple aime bien cette pratique, c’est un moyen de faire parler de lui, sachant que plusieurs médias en ligne en font des articles. Aussi, la fermeture implique l’arrivée de nouveaux produits. En l’occurrence, c’est tout sauf une surprise puisque nous savons qu’il y aura de nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods Pro.

La principale annonce sera la présentation des iPhone 14. Il y aura quatre modèles avec l’iPhone 14 (6,1 pouces), l’iPhone 14 Plus (6,7 pouces), l’iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et l’iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces). Ce sont surtout les modèles Pro qui vont évoluer avec le retrait de l’encoche, remplacée par une pastille allongée sur la partie supérieure de l’écran. Il y aura également la nouvelle puce A16 pour toujours plus de puissance, un capteur photo principal de 48 mégapixels, de plus grosses batteries, un écran toujours allumé et d’autres fonctionnalités. Pour leur part, les modèles non-Pro devraient essentiellement être des iPhone 13.

La conférence d’Apple aura lieu aujourd’hui à 19 heures (heure française), elle pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette adresse ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad (Lien App Store) en se rendant dans l’onglet Keynote.