Les Mac ont un son de démarrage et voilà que les iPhone 14 ont le droit à la même chose. Sur Mac, le son s’entend à l’allumage et ça s’arrête là. Dans le cas des nouveaux smartphones d’Apple, cela concerne l’allumage et le moment où le téléphone est éteint.

Comme le note Steven Aquino, il s’agit d’une fonctionnalité d’accessibilité. « Je crois savoir que de nombreux aveugles et malvoyants, même au sein de l’entreprise, souhaitaient un moyen concret de savoir si leur téléphone avait redémarré », explique l’expert en technologies d’assistance.

Voici le son en question, vous pouvez l’écouter ci-dessous :

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 8, 2022

L’option sera disponible dans Réglages > Accessibilité. Est-il possible de l’avoir sur les anciens iPhone ? A priori, la réponse est non. Le son est présent au niveau du bootrom de la puce A16 des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. À vérifier si Apple a également fait le nécessaire avec la révision de sa puce A15 présente dans les iPhone 14 et 14 Plus.

Pour rappel, Apple a annoncé quatre nouveaux smartphones lors de la keynote qui a eu lieu hier soir. Nous avons eu le droit à l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Ils seront disponibles à la précommande ce vendredi et proposés à l’achat dès le 16 septembre (sauf l’iPhone 14 Plus qui arrivera le 7 octobre).