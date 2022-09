Utiliser Apple Fitness+ sans avoir obligatoirement une Apple Watch va être possible dès cet automne pour les possesseurs d’iPhone. L’annonce a eu lieu pendant la keynote où plusieurs produits ont été annoncés, dont les iPhone 14, les nouvelles Apple Watch et les AirPods Pro 2.

Apple Fitness+ ne va pas plus nécessiter une Apple Watch

Apple explique que son service Fitness+ sera pour la première fois accessible à tous les utilisateurs d’iPhone dans les 21 pays où le service est proposé. Ceux-ci pourront s’y abonner et profiter des séances même s’ils ne possèdent pas d’Apple Watch. Les utilisateurs d’iPhone auront accès à l’intégralité du service, soit plus de 3 000 séances de méditation et d’entraînements comparables à ceux proposés en salle, animés par une équipe de coachs. Les utilisateurs verront à l’écran les conseils des coachs et la durée des intervalles dans les exercices fractionnés, tandis que l’estimation de leurs calories dépensées complétera leur anneau Bouger. Après une inscription préalable sur iPhone, le service Fitness+ sera disponible sur iPhone, iPad et Apple TV.

Voici ce que Jay Blahnik, le vice-président des technologies de l’activité physique chez Apple, déclare :

Depuis le lancement de Fitness+ il y a quasiment deux ans, nous avons reçu des commentaires très enthousiastes d’utilisateurs qui nous ont expliqué que le service avait changé leur vie. Aujourd’hui, nous avons l’immense plaisir de proposer ce service primé à un plus grand nombre de personnes : cet automne, nous donnerons accès à Fitness+ à tous les utilisateurs d’iPhone, même s’ils ne possèdent pas d’Apple Watch. Nous sommes impatients de voir davantage de personnes dans le monde garder la motivation pour atteindre leurs objectifs de fitness et de bien-être, et être chaque jour au meilleur de leur forme.

Apple Fitness+ coûte 9,99€/mois ou 79,99€/an. On le retrouve aussi dans l’abonnement Apple One à 28,95€/mois qui comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ avec 2 To de stockage et donc Apple Fitness+, le tout utilisable par six personnes au total.