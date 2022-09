C’était le « trou » du spectacle en quelque sorte : le Dynamic Island, soit les multiples animations autour des deux capteurs en façade de l’iPhone 14 Pro (qui en deviennent presqu’invisibles pour le coup) était vraiment l’attraction de la keynote Far Out. L’empressement des journalistes américains à manipuler les différentes fonctions du DI prouvent qu’Apple a parfaitement réussi son coup : faire d’un possible défaut – des capteurs en façade encore visibles – un atout, voire l’une des nouveautés majeures des nouveaux iPhone 14 Pro ! Apple a même consacré un trailer dédié à cette nouveauté d’interface.



Ecouter un podcast ou de la musique, déverrouiller l’iPhone avec Face ID, appairer ses AirPods, recevoir un appel ou des notifications, suivre les indications de Plans, Apple a rattaché au Dynamic Island une liste impressionnante d’actions et de fonctions. Cette multitude d’actions possibles à partir de la zone des deux capteurs prouve aussi une chose : Apple a beaucoup travaillé sur cet élément de l’interface, a sans aucun doute investi énormément de temps et d’argent pour parvenir à ce niveau de finition. « Plus cela parait simple plus c’est compliqué en coulisses » dit un adage d’ingénieur.

Maintenant que le Dynamic Island est un atout fort d’iOS 16 sur l’iPhone 14 Pro, qu’il deviendra rapidement (n’en doutons pas) la nouvelle « signature » de l’iPhone, ce qui le distingue de la concurrence sous Android, on voit mal Apple changer son fusil d’épaule à court et même à moyen terme. Ce simple constat débouche sur une conclusion évidente : les analystes ou leakers qui avaient annoncé un iPhone 15 Pro à la façade immaculée en seront probablement pour leur frais. Il ne serait pas étonnant en fait que ces derniers se soient fait « blouser » par Apple, que la firme de Cupertino les ait dirigé discrètement sur une fausse piste ; car l’on peut s’étonner que pas un de ces prévisionnistes tech, de Jon Prosser à Ming Chi kuo, n’avait prévu le Dynamic Island. Pas un.

A quelques jours de la keynote quelques-uns avaient certes compris qu’il n’y aurait pas de « i » allongé mais une seule petite pilule en haut de l’écran, mais pas un encore une fois n’avait réellement imaginé le plat du chef qu’Apple était en train de concocter. Alors, un iPhone 15 sans encoche ni poinçon en 2023 ? « My ass! »