Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 7 (build 22A5342f) de macOS Ventura. Elle arrive deux semaines après la précédente version. Elle se veut pour le moment disponible auprès des développeurs, la bêta publique équivalente devrait être prochainement disponible.

Il n’y a pour le moment pas d’informations concernant les potentielles nouveautés présentes dans cette nouvelle bêta. Il est en réalité possible qu’il n’y en ait pas et qu’Apple se soit uniquement focalisé sur la correction des bugs et autres optimisations diverses. C’était le cas avec les versions précédentes, il est donc possible que l’histoire se répète aujourd’hui.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les versions à destination des développeurs, rendez-vous dans Réglages Système > Mise à jour de logiciels pour télécharger la bêta 7 de macOS Ventura.

Pour rappel, Apple a annoncé cette semaine que la version finale de macOS Ventura (et iPadOS 16 sur iPad) sera disponible dans le courant du mois d’octobre. Il n’y a pas encore un jour précis. Quant à iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16, la version finale sera disponible au téléchargement le 12 septembre, soit lundi qui arrive. Les trois systèmes d’exploitation pour l’iPhone, l’Apple Watch et l’Apple TV ont déjà eu le droit à la version release candidate, et ce depuis 48 heures maintenant.