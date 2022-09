Un nouveau benchmark de la puce A16 présente dans les iPhone 14 Pro et Pro Max a fait son apparition, et permet de voir que le gain de performances est un peu plus important que ce qu’un premier test avait montré.

Sur ce test avec Geekbench, le score obtenu avec un cœur de la puce A16 des iPhone 14 Pro est de 1 887. En comparaison, les iPhone 13 Pro obtiennent 1 707 avec l’A15. Il y a donc un gain 10,5% d’une année sur l’autre. Pour le test avec tous les cœurs du processeur, le score de l’A16 est de 5 455, là où c’est 4 659 avec l’A15, soit un gain de 17,1% d’une année sur l’autre.

Le premier benchmark d’un iPhone 14 Pro Max publié hier a suggéré que la performance en multi-cœurs était à 4 664, ce qui mettrait l’A16 à peine au-dessus de l’A15 en matière de performances. Étant donné que l’A16 a une gravure en 4 nm contre 5 nm pour l’A15, le score partagé aujourd’hui est plus conforme aux attentes. Les performances avec tous les cœurs pourraient peut-être même être un peu plus élevées si l’iPhone qui a fait l’objet du test benchmark est encore en train de passer par son processus de configuration initiale et de partager du contenu sur iCloud.

Malheureusement, les iPhone 14 et 14 Plus doivent se contenter de la puce A15. Par conséquent, ils ont les mêmes performances que les iPhone 13 Pro.

Les précommandes pour les iPhone 14 ont été lancées aujourd’hui, les premières livraisons se feront le 16 septembre (sauf pour l’iPhone 14 Plus qui arrivera le 7 octobre).