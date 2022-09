Samsung s’était déjà moqué d’Apple avant l’annonce de l’iPhone 14 et voilà que le constructeur poursuit sur sa lancée maintenant que le smartphone est officiel suite à la présentation qui a lieu lors de la keynote de mercredi.

Samsung continue sa campagne anti-iPhone 14

C’est sur Twitter que Samsung a décidé de se moquer de l’iPhone 14 et de troller Apple, estimant qu’il n’y a pas d’innovations avec le nouveau smartphone. « Un bref résumé de nos réactions aux nouveaux appareils « innovants » annoncés mercredi », a d’abord tweeté Samsung.

Dans un tweet, Samsung indique « What the Flip, Apple », faisant un jeu de mots entre What the fuck et le fait que son smartphone pliable a pour nom Galaxy Z Flip. Samsung dit que cela fait deux ans et 5 mois qu’il propose un tel modèle.

Dans un deuxième tweet, la société fait allusion à son autre smartphone pliable, à savoir le Galaxy Z Fold, demandant à Apple ce qu’il attend. Là encore, le groupe met en avant le fait qu’il est présent sur ce marché depuis deux ans et 5 mois. Pour le coup, les rumeurs indiquent qu’Apple travaille sur un smartphone pliable, mais il n’est effectivement pas encore disponible.

Enfin, le troisième et dernier tweet concerne la partie photo. « 48 mégapixels ? Vous y êtes presque, Apple ! Nous avons 108 mégapixels depuis 2 ans, 6 mois et 4 jours », indique le message.

Il semble que Samsung va continuer d’attaquer les nouveaux smartphones d’Apple avec d’autres messages/publicités. Le groupe doit toutefois bien penser à ce qu’il attaque. En effet, Samsung s’est déjà moqué de certains éléments de l’iPhone… pour ensuite les retirer sur ses propres smartphones. Cela va même plus loin en réalité puisque le constructeur n’a plus vraiment assumé et a retiré des publicités anti-Apple, sachant qu’il a adopté le même comportement pour tel ou tel élément sur ses Galaxy.