Samsung a mis en ligne une nouvelle publicité qui vient se moquer d’Apple et plus exactement de l’iPhone 14, quelques jours à peine avant l’annonce officielle du smartphone.

Dans sa publicité, Samsung dit : « Attachez votre ceinture pour le dernier lancement en date d’Apple. Vous entrez dans un monde où les têtes vont se tourner, mais pas dans votre direction ». Nous avons le droit au narrateur indiquant que « la plus haute définition d’un smartphone sera dans la poche de quelqu’un d’autre ». On voit alors le Galaxy S22 Ultra et son capteur photo de 108 mégapixels. En comparaison, l’iPhone 14 Pro en aura un de 48 mégapixels selon les rumeurs. Les iPhone 14 non-Pro resteront à 12 mégapixels.

Samsung indique par la suite que « cette épique photo de la Lune qui obtient tous les J’aime ne sera pas la vôtre ». Cela s’explique par la possibilité d’avoir un zoom x100 chez le constructeur coréen.

La réclame se termine avec : « Cette innovation n’est pas prête d’arriver sur un iPhone près de chez vous. C’est déjà là dans la galaxie », faisant allusion aux Galaxy S22 Ultra et Galaxy Z Flip 4.

Pour rappel, Samsung aime bien publier des publicités se moquant d’Apple. Certaines peuvent toutefois faire sourire aujourd’hui. Par exemple, Samsung s’était moqué d’Apple et du retrait du chargeur dans la boîte des iPhone. Il se trouve que les Galaxy n’ont plus de chargeur dans la boîte, comme les iPhone. Pire : le constructeur a retiré la publicité, n’assumant plus vraiment.