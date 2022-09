Apple a récemment ouvert les précommandes pour ses iPhone 14 et il se trouve que certains modèles sont toujours en stock pour une livraison le jour de la commercialisation, à savoir le 16 septembre. C’est rare, il faut généralement se dépêcher le jour des précommandes pour espérer avoir un modèle dès le lancement.

Encore du stock chez Apple

Ainsi, l’iPhone 14 de 128 Go peut être précommandé aujourd’hui et réceptionné le 16 septembre avec le coloris minuit. Pour les autres coloris, la livraison se fait la semaine suivante, ce qui là encore est plus que correct quand on compare avec les années précédentes et le fait qu’il fallait généralement attendre plusieurs semaines. La situation est similaire pour le modèle de 256 Go, avec en réalité plusieurs coloris (bleu, minuit et rouge) toujours disponibles pour une livraison le 16. Et avec la variante de 512 Go, tous les modèles sont disponibles pour une réception le 16.

Pour l’iPhone 14 Plus, c’est simple : toutes les variantes sont toujours livrées à partir du 7 octobre. Il n’y a pas de retard ici, Apple avait déjà annoncé que la sortie était prévue pour le 7 octobre.

Il faut par contre attendre un peu plus longtemps pour les modèles Pro. Ainsi, tous les modèles de l’iPhone 14 Pro, qu’importe le stockage, ne seront livrés qu’à partir du 11 octobre. Et pour les différents iPhone 14 Pro Max, ce sera à partir du 18 octobre.

On retiendra donc que les iPhone 14 et 14 Plus sont clairement moins populaires que les modèles Pro. Le modèle Plus semble particulièrement connaître un flop, et ce à l’échelle internationale.

Précommandes chez les revendeurs

La situation varie chez les différents revendeurs et opérateurs. Voici les liens pour précommander les iPhone 14 chez eux :

Amazon :

À la Fnac :

Chez Darty :

Chez Cdiscount :

Et chez Rue du Commerce :

Si vous préférez passer par un opérateur, voici les liens vers chacun d’entre eux :