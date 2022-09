Il existe un bug avec l’application de Spotify et les Apple Watch qui tournent sous watchOS 9, la nouvelle mise à jour d’Apple disponible depuis quelques jours en version stable. C’est simple : l’écoute en streaming ne fonctionne plus.

Un message s’affiche à l’ouverture de l’application de Spotify sur une Apple Watch sous watchOS 9. Le message évoque « un problème de streaming » avec la nouvelle mise à jour. La plateforme invite les utilisateurs à passer par l’écoute hors ligne en téléchargeant les musiques depuis l’application sur iPhone puis en les transférant vers la montre.

Spotify a également commencé à envoyer un e-mail aux utilisateurs pour leur évoquer le problème :

watchOS 9 d’Apple a introduit un bug qui empêche le streaming de Spotify sur l’Apple Watch de fonctionner. Nous conseillons vivement aux utilisateurs de Spotify avec une Apple Watch de ne pas installer la mise à jour watchOS 9 tant qu’Apple n’a pas mis en place un correctif pour ce problème. Les utilisateurs qui sont déjà concernés peuvent à la place télécharger leur contenu sur leur Apple Watch et l’écouter hors ligne ou le diffuser depuis leur téléphone.

Le service de streaming fait donc comprendre que le problème vient d’Apple et non de lui. Apple a justement sorti la bêta de watchOS 9.1 cette semaine et si l’on en croit quelques témoignages d’utilisateurs, la nouvelle version corrige le bug avec le streaming.