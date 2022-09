Les iPhone 14 et 14 Pro sont désormais disponibles à la vente, mais des utilisateurs rencontrent des problèmes avec l’activation d’iMessage et de FaceTime. Apple reconnaît qu’il peut exister un souci et donne deux solutions.

Comme nous l’indiquions ce matin, il peut exister des problèmes avec l’activation. Voici les problèmes listés par Apple :

Vous ne pouvez pas recevoir d’iMessages ou d’appels FaceTime.

Vous voyez une bulle de message verte au lieu d’une bulle bleue lorsque vous envoyez un message à un autre appareil Apple.

Les conversations dans l’application Messages s’affichent sous la forme de deux fils distincts, au lieu d’un seul.

Les destinataires voient vos messages provenant du mauvais compte, par exemple de votre adresse e-mail alors que vous aviez sélectionné votre numéro de téléphone.

Que faire si l’un des problèmes existe sur votre iPhone 14 ? Voici les deux solutions qu’Apple communique.

Mettre à jour vers iOS 16.0.1

La première solution d’Apple est d’installer la mise à jour iOS 16.0.1, qui se veut uniquement disponible sur les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max. Rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Plan B

Si cela ne fonctionne toujours pas, Apple conseille de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Réglages et rendez-vous dans Données cellulaires. Assurez-vous que votre ligne téléphonique est activée. Si vous utilisez plusieurs cartes SIM, assurez-vous que le numéro de téléphone que vous souhaitez utiliser est sélectionné et activé.

Dans l’application Réglages, rendez-vous dans Messages > Envoi et réception

Touchez le numéro de téléphone que vous voulez utiliser avec iMessage

Revenez sur la page principale des réglages et rendez-vous cette fois dans la section FaceTime

Touchez le numéro de téléphone que vous voulez utiliser avec FaceTime

Normalement, tout devrait fonctionner normalement. Si ce n’est toujours pas le cas, tentez de redémarrer votre iPhone 14.