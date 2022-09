La demande pour les iPhone 14 Pro est bien plus importante que celle pour l’iPhone 14 standard. Apple a donc décidé de diminuer la production de ce modèle pour se focaliser sur les modèles selon ITHome, qui cite des employés de Foxconn (le groupe qui assemble les smartphones d’Apple).

Foxconn a reçu l’ordre de démanteler au moins cinq lignes de production qui étaient utilisées pour l’iPhone 14 dans son usine à Zhengzhou en Chine. Il n’est pas précisé si cela concerne uniquement l’iPhone 14 de 6,1 pouces ou si l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces est également touché par ce changement. Pour rappel, l’iPhone 14 Plus sera disponible à l’achat à compter du 7 octobre prochain.

L’information du jour en rejoint une autre publiée récemment par Ming-Chi Kuo. L’analyste a indiqué qu’Apple avait décidé d’augmenter la production d’iPhone 14 Pro, étant donné qu’ils sont plus populaires et qu’il y a donc une demande. L’iPhone 14 Pro Max se veut le modèle le plus populaire et va représenter 35% des livraisons au second semestre de 2022. De manière générale, les modèles Pro sont plus populaires et représenteront entre 60% et 65% des livraisons ce semestre.

Il est vrai que l’iPhone 14 est très proche de l’iPhone 13, ce qui ne pousse pas forcément à l’achat. À l’inverse, les iPhone 14 Pro proposent quelques nouveautés, dont la Dynamic Island, la puce A16 et un capteur photo principal de 48 mégapixels.