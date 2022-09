Il faudra attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir tester Apple Pay Later. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le service connait actuellement des problèmes et n’arrivera pas avant 2023.

Apple a annoncé Apple Pay Later en juin, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC avec notamment la présentation d’iOS 16. Le nouveau service permettra de fractionner un achat en quatre paiements égaux sur six semaines et il n’y aura pas d’intérêts ni d’autres frais. Au départ, ce sera disponible aux États-Unis et Apple n’a rien dit concernant la disponibilité à l’international.

Selon Gurman, Apple rencontre « des défis techniques et d’ingénierie assez importants dans le déploiement du service, ce qui entraîne des retards ». Il fait savoir que le service pourrait seulement arriver au printemps 2023 avec la mise à jour iOS 16.4.

Intégré à l’application Cartes d’Apple et conçu en tenant compte de la santé financière des utilisateurs, Apple Pay Later permettra d’afficher, de suivre et de payer les commandes. Les utilisateurs pourront demander à utiliser le service Apple Pay Later au moment de passer à la caisse.

Comme dit précédemment, le service sera d’abord une réalité aux États-Unis. Malheureusement, Apple reste silencieux pour l’arrivée dans les autres pays, comme bien souvent avec ses services.