Apple avait au départ demandé à ses fournisseurs d’augmenter la production des iPhone 14, étant donné la demande importante du public au lancement. Mais le groupe a depuis annulé ce projet et a fait savoir à ses fournisseurs qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter la production, selon Bloomberg.

Le projet était de produire 6 millions d’iPhone 14 supplémentaires au cours du second semestre de 2022 par rapport à ce qui était prévu au départ. Mais les plans ont changé. Au lieu de cela, la société de Cupertino vise à produire 90 millions d’iPhone 14 pour la période, soit presque le même nombre qu’il y a un an avec l’iPhone 13 et en ligne avec les prévisions initiales.

Aussi, la demande pour les iPhone 14 Pro est plus forte que celle pour les modèles non-Pro, et au moins un fournisseur transfère sa capacité de production pour uniquement s’occuper des modèles les plus chers. Cela confirme de précédentes informations à ce sujet.

Il faut dire que le public n’a pas vraiment été impressionné par l’iPhone 14. Celui-ci se veut quasiment identique à l’iPhone 13, avec le même design et le même processeur. En Chine par exemple, les ventes de l’iPhone 14 sont en recul de 11% par rapport à l’iPhone 13 l’année dernière à la même période.

À l’inverse, les modèles Pro comprennent quelques améliorations, dont la Dynamic Island, l’écran toujours allumé, un appareil photo principal de 48 mégapixels ou encore un meilleur processeur. Le public préfère donc cette gamme, malgré le prix élevé.