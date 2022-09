L’Apple Car est en grand chantier, et Apple semble toujours tâtonner pour trouver la bonne formule. Signe sans doute de cette indécision, l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé, déclare sur Twitter qu’Apple finira de composer sa nouvelle équipe autour du projet avant la fin de l’année en cours. La firme de Cupertino a embauché récemment plusieurs pointures pour l’ex-projet Titan , ce qui explique peut-être cette refonte des équipes.

My latest survey indicates that Apple will likely build the new Apple Car project team before the end of 2022. 我的最新調查顯示,Apple可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 28, 2022

Ces modifications de personnel (d’autres ingénieurs ont quitté Apple) reflètent les valses hésitations d’Apple sur la nature du projet lui-même. Il semble en effet qu’à l’origine du projet Titan, Apple planchait sur un véhicule entièrement conçu par ses soins, véhicule qui aurait dû être testé dans le hangar (ex entrepôt) du SixtyEight Research. Face aux difficultés grandissantes, Bob Mansfield, ex-grand manitou du hardware chez Apple, avait été sorti de sa retraite pour piloter l’équipe en charge de Titan dès 2016. Nouveau bouleversement de l’organigamme en 2020, avec l’arrivée de John Giannandrea, Senior Vice President of Machine Learning and Artificial Intelligence Strategy, à la tête du projet Apple Car.

Une tête pensante du logicielle en charge de l’Apple Car, cela semblait indiquer qu’Apple avait peut-être décidé de scinder son projet en deux, avec côté Apple le système embarqué du véhicule et la conception générale de ce dernier, et côté partenaire la fabrication du véhicule lui-même. A partir de cette période, Apple a d’ailleurs commencé à draguer des constructeurs sud-coréens (Kia, Hyundai), ce qui avalisait encore plus la thèse de ce changement de cap.