Plus on en sait sur le sujet, plus on comprend que l’Apple Car a été un énorme epic fail, un des plus gros échecs des équipes d’Apple. Bloomberg revient sur ce ratage aux dimensions astronomiques, ratage financier aussi puisque le projet Titan aurait tout de même englouti 1 milliard de dollars chaque année. Le site apporte de nouvelles informations sur le prototype conçu par Apple : « Le prototype, une mini-fourgonnette blanche aux côtés arrondis, avec un toit entièrement en verre, des portes coulissantes et des pneus à flancs blancs, a été conçu pour accueillir confortablement quatre personnes et s’inspire du microbus Volkswagen classique à moteur floral. Le design était appelé au sein d’Apple, pas toujours affectueusement, le Bread Loaf (intraduisible). Le plan était que le véhicule arrive sur le marché environ cinq ans plus tard avec un écran de télévision géant, un système audio puissant et des vitres ajustant leur propre teinte. La cabine aurait des sièges club comme dans un avion privé, et les passagers pourraient transformer certains sièges en fauteuils inclinables et repose-pieds. »

Bloomberg confirme de nouveau qu’Apple avait bien projeté de racheter Tesla avant de se lancer dans la conception de son propre véhicule, et que par la suite des partenariats ont été envisagés avec des constructeurs déjà bien établis : « Les discussions avec Mercedes-Benz avaient encore progressé. Depuis quelques mois, Apple et le constructeur automobile allemand travaillaient activement sur un partenariat similaire avec Tesla, mais avec une touche d’originalité. Mercedes fabriquerait le véhicule d’Apple, tout en vendant également ses propres voitures équipées de la plate-forme de conduite autonome et de l’interface utilisateur d’Apple. Apple s’est finalement retiré de l’accord, en partie parce que les projet initial a donné à ses dirigeants l’assurance qu’ils pouvaient construire une voiture par eux-mêmes ».

Des licenciements annoncés dans la foulée

Finalement, ce sera l’échec en bout de course, le projet imaginé par Apple étant totalement hors des clous de toute réalisation à l’échelle industrielle. Le COO Jeff Williams et le patron du projet Apple Car Kevin Lynch se seraient chargés d’annoncé brutalement la nouvelle aux salariés, et l’on comprend que certains employés sur le projet ont été immédiatement licenciés : « Les deux hommes ont remercié le personnel pour leur travail et sont passés directement à la réorganisation et aux licenciements. Certains employés seraient immédiatement transférés vers la division IA d’Apple, et d’autres vers l’ingénierie logicielle. Cependant, une partie de l’équipe s’est immédiatement retrouvée sans emploi. […] D’autres employés, tels que des centaines d’ingénieurs spécialisés dans les voitures, de techniciens de pistes d’essais, de testeurs de voitures autonomes et d’experts en sécurité automobile, ont reçu des e-mails contenant leurs indemnités de départ. »

Le projet Apple Car aura donc été un ratage total et aussi global, tant sur le plan humain et financier qu’en terme de leadership, Tim Cook ayant été incapable d’anticiper les difficultés de conception d’un véhicule électrique « disruptif ». Voilà qui laissera sans doute des traces chez Apple, et pour longtemps…