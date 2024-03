Suite à l’arrêt du projet Apple Car, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg confirme et affine les informations publiées il y a quelques jours par le New-York Times : l’Apple Car a bien été un véritable fiasco pour Apple, un fiasco qui devrait beaucoup à l’incapacité de Tim Cook de percevoir les limites techniques et technologiques d’un projet bien trop ambitieux. Ainsi, Gurman affirme que l’équipe du projet Titan s’est rapidement posée le question de choisir la voie à suivre pour le développement du futur véhicule électrique. Soit Apple se positionnait directement comme un concurrent direct de Tesla avec un VE certes « premium » mais pas du tout révolutionnaire dans ses fonctions (un peu d’Autopilotage sur l’autoroute, Siri dans l’habitacle et c’est tout), soit il s’agissait alors de concevoir un véhicule capable de « changer le monde » selon les termes de Steve Jobs, c’est à dire de transporter un ou plusieurs passagers sur n’importe quelle route…et sans aucun conducteur. Cette voiture ne disposerait pas d volant ou de pédales, et ressemblerait in fine beaucoup aux véhicules du film Minority Report.

L’Apple Car, un projet trop ambitieux pour son propre bien

Tim Cook donnera son aval à la seconde proposition, pourtant totalement hors des clous au plan technologique. Même les milliards et les réussites disruptives passées sur nombre de marchés (ordinateur, baladeur, smartphone, montre connectée) ne peuvent pas tordre la matière et faire gagner d’un coup des décennies d’avancées technologiques. Apple va donc engloutir des milliards de dollars sur une voie sans issue, multipliant les essais décevants tout en laissant filer la concurrence, Tesla en tête, qui de son côté affine des VE déjà commercialisables.

Ce temps perdu à courir après un fantasme de VE techniquement irréalisable, Apple ne le rattrapera pas. L’échec de l’Apple Car, c’est aussi le premier gros raté de Tim Cook. Le successeur de Steve Jobs cherche toujours à laisser sa trace, et pour l’instant, hormis l’Apple Watch, les nouveautés hardware qui cartonnent ne sont pas légion chez Apple, sans même parler de produits disruptifs (ce que n’est pas vraiment l’Apple Watch malgré ses énormes qualités). Pour autant, il ne faudrait pas tirer sur l’ambulance trop vite : Apple a souvent eu du retard à l’allumage sur les marchés qu’il a fini par dominer, et si l’Apple Car est un vrai échec, on ne peut pas sérieusement en tirer des conclusions pour l’IA ou les technologies XR, des secteurs encore émergeants et où Apple a largement de quoi refaire son retard. C’est déjà en grande partie fait pour le secteur XR, et l’on sait que la firme de Cupertino investit énormément et obtient déjà des résultats solides en interne sur le front de l’IA.