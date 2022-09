Apple a cessé de signe iOS 16.0 et iOS 16.0.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer les deux versions, que ce soit en tant que restauration ou mise à jour. La seule version installable est iOS 16.0.2.

La version finale d’iOS 16.0 a vu le jour le 12 septembre dernier. Il s’agit d’une mise à jour notable avec plusieurs changements (la liste des nouveautés est à retrouver sur cet article dédié).

Apple a ensuite sorti iOS 16.0.1 le 14 septembre, soit deux jours après. Pour le coup, cette version est exclusivement disponible pour les iPhone 14 afin de venir corriger des bugs spécifiques. Pour rappel, voici les correctifs :

L’activation d’iMessage et de FaceTime pouvait échouer.

Les photos pouvaient sembler floues lors de l’utilisation du zoom au format paysage sur l’iPhone 14 Pro Max.

L’authentification unique pouvait échouer dans certaines apps d’entreprise.

Il y a ensuite eu iOS 16.0.2 qui, pour le coup, est disponible sur les différents iPhone et pas uniquement les iPhone 14. Voici que cette version a corrigé :

L’appareil photo pouvait vibrer et entraîner la prise de photos floues avec certaines apps de tierce partie sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

L’écran pouvait être totalement noir durant la configuration de l’appareil.

Les opérations de copier-coller entre les apps pouvaient entraîner l’affichage de demandes d’autorisation superflues.

VoiceOver pouvait être indisponible après un redémarrage.

Corrige un problème pouvant provoquer l’absence de réponse de l’écran tactile sur certains iPhone X, iPhone XR et iPhone 11 après une réparation.

Comme dit précédemment, vous pouvez uniquement installer iOS 16.0.2 à ce stade. La prochaine version sera iOS 16.1. Elle se veut actuellement disponible en bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Elle devrait être disponible pour tout le monde dans le courant d’octobre.