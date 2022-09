Apple propose aujourd’hui au téléchargement iOS 16.0.2 (build 20A380) pour les différents iPhone, là où iOS 16.0.1 était uniquement disponible pour les iPhone 14. On retrouve plusieurs corrections de bugs.

Disponibilité d’iOS 16.0.2

Voici les bugs que vient corriger iOS 16.0.2 selon Apple :

L’appareil photo pouvait vibrer et entraîner la prise de photos floues avec certaines apps de tierce partie sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

L’écran pouvait être totalement noir durant la configuration de l’appareil.

Les opérations de copier-coller entre les apps pouvaient entraîner l’affichage de demandes d’autorisation superflues.

VoiceOver pouvait être indisponible après un redémarrage.

Corrige un problème pouvant provoquer l’absence de réponse de l’écran tactile sur certains iPhone X, iPhone XR et iPhone 11 après une réparation.

Comme nous pouvons le voir, plusieurs bugs corrigés avaient déjà été remarqués ces derniers jours. Celui de la caméra qui tremble en utilisant des applications tierces comme TikTok et Snapchat a fait le tour des réseaux sociaux. Celui pour l’autorisation du copier-coller a également fait parler de lui, avec Apple qui avait d’ailleurs reconnu que ce n’était pas un comportement normal (d’où le correctif aujourd’hui).

Pour installer iOS 16.0.2, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous n’aurez plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

On notera au passage qu’Apple a sorti sa mise à jour un peu plus tôt que prévu. Le fabricant avait au départ annoncé une disponibilité pour la semaine prochaine. Et pourtant, c’est disponible dès maintenant.

D’autre part, il existe toujours quelques bugs, comme celui avec AirDrop pour l’envoi de contenu aux contacts, l’application Appareil photo qui peut être lente sur les iPhone 14 Pro, celui des appels avec CarPlay, l’autonomie en baisse ou encore la lenteur de Spotlight. Qui sait, peut-être qu’Apple proposera iOS 16.0.3 pour corriger ces problèmes (et d’autres éventuellement). C’est l’occasion de rappeler qu’iOS 16.1 est actuellement disponible en bêta, mais la version finale ne devrait pas arriver avant octobre.