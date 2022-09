Tout n’est pas parfait avec la version finale d’iOS 16, plusieurs utilisateurs rencontrent des problèmes au niveau de l’iPhone, notamment avec l’autonomie et une certaine lenteur avec la recherche Spotlight.

Un bug d’autonomie avec iOS 16

Que ce soit sur Reddit (ici et là), Twitter ou même TikTok, des utilisateurs se plaignent que l’autonomie de l’iPhone a pris un coup depuis qu’ils ont installé iOS 16. Il faut savoir que l’autonomie peut effectivement être en recul lors des premiers jours qui suivent l’installation. Cela s’explique par le fait qu’iOS 16 vient indexer les fichiers et réalise d’autres tâches en fond. Cela est toutefois temporaire. Malgré cela, des utilisateurs se plaignent toujours d’une autonomie en baisse alors que la mise à jour est disponible depuis le 12 septembre.

Que faire ? L’idéal serait qu’Apple reconnaisse un éventuel problème et corrige le tir avec une mise à jour. En attendant, vous pouvez tenter certaines manipulations. Par exemple, Apple a déjà dit qu’activer le retour haptique au niveau du clavier peut avoir un impact sur l’autonomie. Le désactiver peut donc être une solution. Rendez-vous dans Réglages > Sons et vibrations > Retour clavier et désactiver « Vibration ».

Spotlight prend son temps

Pour d’autres utilisateurs, un problème existe au niveau de Spotlight, le système qui permet de faire une recherche sur son iPhone en effectuant un balayage vers le bas de l’écran depuis l’écran d’accueil. Le souci évoqué est qu’il faut attendre plusieurs secondes avant qu’un résultat s’affiche, alors que c’était quasi instantané avec iOS 15.

Des utilisateurs disent que réinitialiser les réglages ont permis d’améliorer les performances. Il faut se rendre dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser tous les réglages. Mais il est certain qu’une mise à jour d’iOS 16 pour corriger le souci serait la bienvenue.

Pour rappel, Apple a déjà annoncé qu’une mise à jour (probablement iOS 16.0.2) sera disponible la semaine prochaine pour corriger au moins trois bugs sur les iPhone 14 Pro. Cela concerne la caméra arrière qui tremble, le blocage après un transfert de données depuis un ancien iPhone et l’autorisation de copier-coller qui s’affiche en permanence. On peut espérer que la mise à jour comprendra d’autres correctifs.