Un phénomène surprenant existe avec certains iPhone 14 Pro ou Pro Max, avec les capteurs à l’arrière qui font du bruit et des vidéos qui tremblent en utilisant plusieurs applications, dont Snapchat, TikTok, Instagram et d’autres. Le bug ne se produit pas avec l’application Appareil photo d’Apple.

Le problème a été signalé par des utilisateurs sur Twitter, Reddit et TikTok depuis la sortie des iPhone 14 Pro. Le capteur principal des iPhone 14 Pro est doté d’un système de stabilisation optique de l’image et il semble que le stabilisateur se déclenche à cause d’un bug au niveau d’iOS avec les applications tierces.

Voici des exemples en vidéos du tremblement du capteur des iPhone 14 Pro :

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF

Good day, I’m having an issue with my new iPhone 14 pro, everytime I open the app, the phone keeps shaking for few seconds. I have no idea what’s happening, is it an app bug? Or a hardware issue?@snapchatsupport @Snapchat @AppleSupport pic.twitter.com/S8huZtX6Iw

— Mars (@Obeiidd) September 18, 2022