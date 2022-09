Depuis iOS 16, vous avez certainement remarqué un pop-up régulier vous demandant d’autoriser un copier-coller d’une application vers une autre. Vous pouvez autoriser le collage, mais le pop-up réapparaîtra à chaque fois. Apple confirme qu’il s’agit d’un bug.

Un bug avec le pop-up pour autoriser le copier-coller

Le pop-up doit normalement faire office de mesure de confidentialité pour les utilisateurs, exigeant que les applications demandent des autorisations pour accéder au presse-papiers. Cependant, le système est devenu une source d’ennui pour les utilisateurs qui installent iOS 16 car il leur demande constamment l’autorisation de coller quelque chose dans une application.

Un propriétaire d’iPhone a donc envoyé un e-mail à Tim Cook (patron d’Apple) et Craig Federighi (vice-président d’Apple chargé d’iOS et macOS) pour se plaindre. Ron Huang, un cadre supérieur chez Apple, a répondu pour confirmer qu’il s’agit bel et bien d’un bug. « Ce n’est absolument pas un comportement attendu et nous irons au fond des choses », a-t-il écrit. Il ajoute que ce comportement n’est pas quelque chose qu’Apple a vu en interne mais que l’utilisateur n’est pas le seul à en faire l’expérience.

Aussi, le cadre note qu’ajouter une option dans les réglages d’iOS pour activer ou non le pop-up de copier-coller selon les applications serait « une bonne amélioration » et précise qu’Apple « doit certainement corriger et faire en sorte que des applications comme Mail fonctionnent même sans ce paramètre, mais il est néanmoins utile pour les applications avec lesquelles les utilisateurs veulent partager des données même s’ils n’en sont pas à l’origine ».

Ron Huang n’est pas forcément connu du grand public. Il est cité comme l’un des inventeurs de la fonction dans une demande de brevet datée du 29 janvier 2021.

Concernant iOS 16, à quand s’attendre à un correctif pour que le pop-up se calme avec la fonction de copier-coller ? Apple ne le dit pas pour le moment, mais on peut imaginer qu’une mise à jour ne va pas tarder.

D’autres problèmes avec les iPhone 14 (Pro)

Pour le coup, il s’agit d’un bug qui concerne tous les iPhone. À l’inverse, il y a plusieurs problèmes ces derniers jours qui étaient spécifiques aux iPhone 14 (Pro). Il y a eu la nécessité d’avoir iOS 16.0.1, des problèmes avec l’activation, des problèmes avec iMessage/FaceTime, des blocages après le transfert de données depuis un ancien iPhone ou encore la caméra qui tremble et fait du bruit.