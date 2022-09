Des utilisateurs avec l’iPhone 14 Pro se plaignent de l’application Appareil photo d’Apple, expliquant que celle-ci connait des lenteurs, avec plusieurs secondes d’attente avant de pouvoir réellement prendre un cliché ou réaliser une vidéo.

Les utilisateurs qui sont dans cette situation constatent que l’application Appareil photo d’Apple met quatre à cinq secondes à s’activer après avoir appuyé sur l’icône de l’application depuis l’écran d’accueil. Le problème se produit également après que l’appareil photo a déjà été ouvert une première fois.

Plusieurs témoignages évoquent ce problème, voici l’un d’entre eux :

J’ai le même problème avec mon iPhone 14 Pro (non-Max). Lorsque je redémarre le téléphone et que je lance l’application Appareil photo, l’appareil photo s’allume immédiatement. Après avoir fermé et ouvert l’application, il faut toujours quatre à cinq secondes pour que l’appareil photo se réveille. J’ai testé d’autres applications utilisant l’appareil photo et là, cela se lance instantanément. Je suppose qu’il s’agit d’un bug du logiciel.