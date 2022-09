C’est reparti pour un bug avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, avec cette fois un problème avec CarPlay et plus exactement le fait de passer des appels. Des utilisateurs se plaignent que tout ne se passe pas comme prévu.

Que ce soit sur les forums d’Apple, Reddit ou encore Twitter, des propriétaires d’un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max expliquent que la voix de la personne au bout du fil semble lointaine ou faible. Les personnes qui sont dans sont cette situation sont à jour, c’est-à-dire qu’elles ont installé la mise à jour iOS 16.0.1 (qui est exclusivement disponible pour les nouveaux smartphones d’Apple). Certains ont même essayé de revenir sur iOS 16, mais le bug persiste.

Pour rappel, voici les bugs déjà référencés pour les iPhone 14 Pro :

Apple a déjà promis qu’une mise à jour (probablement iOS 16.0.2) verra le jour la semaine prochaine. Cette version viendra au moins corriger le bug du blocage après le transfert, celui de l’autorisation pour le copier-coller et celui de la caméra qui tremble à l’arrière. On peut bien sûr espérer que la mise à jour viendra corriger d’autres problèmes, mais Apple ne le dit pas pour le moment.