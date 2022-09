Apple a mis à jour sa liste des produits anciens pour ajouter l’iPhone 6. Cela intervient quelques mois après l’iPhone 6 Plus, qui a obtenu ce statut en février dernier.

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Il y a aussi les produits obsolètes. Cela concerne les modèles dont Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

L’iPhone 6 a été commercialisé en septembre 2014 aux côtés de l’iPhone 6 Plus. Il a été vendu en 2015 en tant qu’option à moindre coût après le lancement de l’iPhone 6s, puis a été abandonné en 2016 parallèlement au lancement de l’iPhone 7. Il a été réintroduit en tant qu’iPhone entrée de gamme dans certains pays en 2017, et il a continué à être vendu jusqu’en septembre 2018.

L’iPhone 6 fut un produit notable parce qu’Apple a proposé deux tailles d’écran pour la première fois (4,7 et 5,5 pouces), là où l’iPhone 5s était disponible dans un format (4 pouces). Ce fut aussi l’occasion d’avoir un nouveau design plus fin et le support d’Apple Pay.

Outre l’iPhone 6 à la liste des produits anciens, Apple a aujourd’hui placé l’iPod nano 7 de 2012, l’iPod touch 5G et l’iPod shuffle de 2012 à sa liste des produits obsolètes. Quant à l’iPod nano de 2015 et à l’iPod shuffle de 2015, ils rejoignent la liste des produits anciens.