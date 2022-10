Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS, et Alan Dye, vice-président du design logiciel, ont accordé une interview au magazine japonais Axis pour notamment parler de la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro.

La Dynamic Island, un changement notable depuis l’iPhone X

Craig Federighi estime que la Dynamic Island représente le premier changement majeur de l’expérience utilisateur pour l’iPhone depuis l’iPhone X qui a vu le jour en 2017. Il déclare :

C’est probablement le premier changement de fonctionnement majeur en cinq ans, depuis la sortie de l’iPhone X. Il y a cinq ans, nous avons perdu le bouton d’accueil avec l’iPhone X. Cela a fondamentalement revu diverses méthodes de fonctionnement de l’iPhone, comme la façon de déverrouiller l’écran de verrouillage, de revenir à l’écran d’accueil et de changer d’application. Cette nouvelle fonctionnalité a également changé l’apparence de l’iPhone et cela m’a fait réfléchir à nouveau sur la façon d’exécuter plusieurs applications, les notifications, et la façon de gérer le comportement en cours en arrière-plan. C’était un défi très excitant pour nous de consolider ce qui se passe sur notre iPhone dans ce petit endroit interactif.

Pour Alan Dye, la Dynamic Island brouille encore davantage la frontière entre la fin du matériel et le début du logiciel sur l’iPhone, en le qualifiant d’exemple de « développement à la Apple ». Il déclare :

Dans un même but, nos partenaires matériels et logiciels se retrouvent dans le même studio pour résoudre ensemble le problème. Cette nouvelle fonctionnalité a également permis d’afficher les alertes, les notifications et les opérations en cours en temps réel sans voir la frontière entre le matériel et le logiciel. Je pense que c’est un bon exemple de développement à la Apple.

Petit mais costaud

Apple aurait très bien pu mettre seulement la nouvelle encoche plus petite sur l’iPhone 14 Pro, mais le groupe a décidé de la rendre dynamique. Alan Dye explique que les équipes ont réfléchi à ce qu’elles pouvaient faire de l’espace :

Chez Apple, il est très difficile de retrouver la source des idées. Parce que notre travail est basé sur une énorme discussion avec différents groupes de personnes. Cependant, l’une de ces discussions portait sur le fait que si la zone du capteur sur l’écran pouvait être réduite, que pourrait-on faire avec l’espace excédentaire. Ce n’est pas un argument qui est apparu au cours de la dernière année environ, mais c’est l’un des sujets dont on discute depuis de nombreuses années.

D’autre part, le cadre note que la Dynamic Island est petite, mais elle se veut malgré tout d’une importance cruciale pour l’expérience utilisateur. Il explique que le travail sur chaque pixel a un « grand effet » :

Pour que cette expérience soit aussi fluide et naturelle, nous avons apporté un soin méticuleux au design et à l’ingénierie. Notre objectif était de leur faire oublier qu’il existe un matériel physique statique et de leur faire croire que tout est fluide, comme un logiciel dynamique.

Pour conclure, Craig Federighi rapporte que lors de la keynote de l’iPhone 14 Pro, il y avait un sentiment de surprise audible lorsque la Dynamic Island a été révélée pour la première fois, disant qu’il a eu la même réaction lorsqu’il l’a vu pour la première fois en interne. « Personnellement, j’ai eu l’impression qu’il y avait une nouvelle identité salvatrice sur mon iPhone ».