Apple et Amazon n’auront finalement pas besoin de payer une amende de 173,3 millions d’euros en Italie concernant une coopération anticoncurrentielle, comme l’a décidé aujourd’hui la justice italienne.

En novembre 2021, le responsable antitrust italien a infligé à Apple et Amazon une amende de 203,2 millions d’euros, point culminant d’une enquête ouverte en 2020 sur des allégations selon lesquelles les deux sociétés avaient bloqué la vente d’appareils Apple et Beats à des revendeurs tiers afin d’étouffer la concurrence et de maintenir des prix élevés. Le régulateur avait déclaré que les dispositions contractuelles d’un accord de 2018 entre les deux entreprises signifiaient que seuls des revendeurs sélectionnés étaient autorisés à vendre les produits sur la boutique italienne d’Amazon, ce qui était contraire aux règles de l’Union européenne et affectait la concurrence sur les prix.

Dans le détail, Amazon devait payer une amende de 68,7 millions d’euros et Apple devait en payer une de 134,5 millions d’euros. Les deux groupes devaient également mettre fin à leur blocage concernant les revendeurs. Sans surprise, les deux sociétés ont fait appel de la décision de justice initiale.

L’histoire a ensuite évolué avec l’amende qui est passée de 203,2 millions d’euros à 173,3 millions d’euros. Aujourd’hui, la justice italienne a décidé d’annuler l’amende à la suite de l’appel d’Amazon et d’Apple. Le commerçant en ligne a salué la décision d’aujourd’hui, tandis que le fabricant d’iPhone et le régulateur antitrust italien ont refusé de faire des commentaires.