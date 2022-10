Il ne faut finalement pas s’attendre à avoir l’option Transparence adaptative pour les AirPods Pro de première génération et les AirPods Max avec iOS 16.1. L’option qui est présente actuellement avec la bêta d’iOS 16.1 s’avère être un bug.

La fonctionnalité Transparence adaptative permet de réduire les sons forts autour de vous, comme les sirènes, les travaux ou encore des haut-parleurs puissants lors d’un concert sans pour autant bloquer tout le bruit. C’est disponible en se rendant dans Réglages > [vos AirPods] > puis en activant Transparence adaptative. Ce mode est déjà en place avec les AirPods Pro 2, commercialisés depuis peu.

Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, la présence de l’option pour les AirPods Pro 1 et AirPods Max est simplement un bug. Les utilisateurs avec les écouteurs ou le casque ne doivent donc pas s’attendre à l’avoir avec la version finale d’iOS 16.1.

Une question peut se poser : est-ce simplement un bug d’affichage ou bien l’option est-elle réellement disponible et Apple l’a activée par erreur avec la bêta ? Il est possible que le mode fonctionne avec les anciens produits, mais Apple préfère le réserver pour les AirPods Pro 2 afin de pousser à l’achat. Pour sa part, Mark Gurman indique que « ce n’est pas censé fonctionner », sans donner plus de détails.