Apple proposera ce mois-ci la version finale d’iPadOS 16 sur iPad et l’une des nouveautés majeures, à savoir Stage Manager, n’est pas encore au point. La bêta 5 d’iPadOS 16.1, proposée hier avec la bêta 4 d’iOS 16.1, n’améliore pas la situation.

Le développeur Steve Troughton-Smith et Federico Viticci de MacStories relatent plusieurs problèmes avec Stage Manager, notamment des problèmes d’interface auxquels ils continuent d’être confrontés de temps à autre lors de l’utilisation de la nouveauté d’Apple, notamment la disparition du dock lors de la rotation de l’iPad, l’absence de mise à l’échelle correcte du contenu lors du redimensionnement d’une fenêtre, l’absence d’enregistrement de la saisie au clavier dans certaines applications et plus encore.

– Rotated my iPad and the dock was gone – Black borders around windows – The keyboard freezes in apps like Mail and @theSpringApp after opening new windows – I resized a window and it blew up in my face

We’ve come to the end of the dev cycle, and Stage Manager is still forwarding events to apps that should be gobbled by the system — e.g. dragging a titlebar to move a window is still sending that drag event into the app itself too. It also conflicts with swipe to go back pic.twitter.com/TX0uUFkCAV

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) October 4, 2022