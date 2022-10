Apple n’a pas encore annoncé son iPad de 10e génération, mais des accessoiristes proposent déjà des coques à la vente, confirmant au passage les rumeurs qui circulent pour ce qui est du nouveau design.

L’accessoiriste ESR propose à la vente sur Amazon Japon des coques pour l’iPad de 10e génération. L’accessoire est annoncé comme n’étant pas compatible avec les précédents iPad. Cela s’explique par un changement au niveau du design. Par exemple, les coques ont une découpe plus grande pour le capteur photo à l’arrière, avec un format similaire à celui de l’iPad Air 4 et de l’iPad Air 5. L’un des étuis se fixe à l’iPad de manière magnétique, tandis qu’un autre étui, plus robuste, présente des découpes pour le nouveau bouton d’allumage avec Touch ID et pour le chargeur magnétique de l’Apple Pencil sur le côté, ce qui laisse penser que cette tablette aura le même design que les iPad plus modernes.

Si l’on en croit les rumeurs, le nouvel iPad d’entrée de gamme (qui a pour nom de code J272) aura le droit à la puce A14 (que l’on retrouve déjà dans les iPhone 12). En comparaison, la tablette dispose de la puce A13. Le gain de performances d’une génération à l’autre est de 30%. Aussi, le nouvel iPad aurait un écran un peu plus grand, supporterait la 5G, remplacerait son port Lightning par un port USB-C et proposerait une meilleure qualité photo.

Dans le même temps, ESR a mis en vente des coques pour le nouvel iPad Pro qui embarquerait la puce M2. Il ne faudrait toutefois pas s’attendre à un changement pour ce qui est du design.

Les bruits de couloir suggèrent fortement qu’Apple présentera de nouveaux iPad et Mac en octobre. Il ne faudrait pas s’attendre à une keynote, Apple ferait les annonces via de simples communiqués de presse.