Apple doit lancer de nouveaux iPad, Mac et Apple TV, et certains d’entre eux arriveront en octobre, mais il ne faut pas pour autant s’attendre à une keynote selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste l’avait déjà évoqué.

Gurman explique que la keynote de septembre pour la présentation des iPhone 14 était le dernier grand rendez-vous d’Apple pour l’année 2022. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de nouveaux produits d’ici la fin de l’année, juste qu’il ne faut pas s’attendre à une keynote dédiée.

Les rumeurs suggèrent très fortement qu’Apple lancera prochainement de nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces, ainsi que de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces et un nouveau Mac mini avec les puces M2. Une nouvelle Apple TV fait également parler d’elle mais sa date de lancement exacte reste incertaine, bien que certains bruits de couloirs font comprendre qu’elle devrait arriver avant la fin de l’année.

Pour ce qui est des nouveaux Mac et iPad, Apple devrait faire une simple annonce avec des communiqués de presse. Si c’est le cas, alors les nouveaux produits ne devraient pas embarquer de changements significatifs par rapport aux modèles existants. Nous savons déjà que la plupart d’entre eux vont basculer sur la puce M2 ou une variante. Quant au design, il y a peu de chance que cela change.