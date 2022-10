Le site Web de Fast Company est de nouveau accessible, quelques jours après la cyberattaque qui a ciblé les serveurs du site. Les malandrins avaient réussi à pénétrer dans les serveurs de l’éditeur le 25 septembre dernier, et s’étaient alors emparés de plusieurs clefs d’accès (identifiants + mots de passe) dont celui du compte Apple News de Fast Company.

Les auteurs de la cyberattaque s’étaient alors servis de ces clefs pour poster des messages à caractère racistes et sexistes sur la page Apple News de Fast Company, et avaient aussi laissé des messages litigieux sur le site de l’éditeur. Plus cruel encore, les pirates ont publié tous les détails de la méthode utilisée pour infiltrer le site de Fast Company, dévoilant ainsi d’énormes faiblesses de sécurité (mots de passe simples à déchiffrer et réutilisés pour plusieurs comptes par exemple). Depuis cette intrusion, Fast Company a annoncé avoir « pris des mesures pour se protéger contre de nouvelles attaques ». L’inverse eut été étonnant.