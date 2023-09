Apple a lancé une nouvelle page sur son site qui a pour noms « Apps par Apple » et qui vient mettre en avant ses applications pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV. « Connectez-vous, créez et agissez grâce à des applications puissantes et intuitives conçues pour être accessibles, privées et sécurisées », indique le constructeur.

On retrouve plusieurs catégories et applications à chaque fois. Voici le détail, avec Apple qui ajoute un sous-titre à chaque fois :

Communication. Des applications pour rester connecté.

Téléphone

Messages

FaceTime

Mail

Contacts

Talkie-walkie

Créativité. Des outils pour les professionnels et les créatifs passionnés.

Photos

Appareil photo

GarageBand iMovie

Final Cut Pro pour iPad

Final Cut Pro pour Mac

Logic Pro pour iPad

Logic Pro pour Mac

MainStage

Clips

Productivité. Tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre travail une œuvre d’art.

Notes

Rappels

Calendrier

Freeform

Pages

Numbers

Keynote

Finder

Fichiers

Raccourcis

Bourse

Exploration. Découvrez le monde et naviguez avec aisance.

Safari

Plans

Météo

Localiser

Cartes

Traduire

Divertissement et maison. Des moyens brillants pour regarder, lire, écouter et se détendre.

Apple TV

Apple Music

Apple Arcade

Apple Music Classical

Apple Podcasts

Apple News

Apple Livres

Maison

Santé et forme physique. Le bien-être du corps et de l’esprit.

Apple Santé

Forme

Exercice

Sommeil

Suivi de cycle

Fréquence cardiaque

Pleine conscience

Apple Research (réservée aux États-Unis)

Fonctionnalités. Intégrées, utilisation fluide, et faciles à utiliser.

Siri

iCloud

CarPlay

Continuité

Partage familial

AirPlay

Réalité augmentée

Beaucoup d’applications listées ici par Apple sont pré-installées sur les iPhone et autres appareils. Mais d’autres doivent se télécharger sur l’App Store. Le site d’Apple propose des liens vers l’App Store à chaque fois que c’est nécessaire.

Apple a beaucoup mis en avant l’App Store au fil des mois, notamment avec des études. Ces études se multiplient avant qu’Apple ne mette en place le sideloading, cette méthode qui permettra d’installer des applications en dehors de l’App Store. Ce sera disponible en Europe non pas parce qu’Apple le souhaite, mais parce que le Parlement européen a validé le DSA (Digital Services Act) et DMA (Digital Markets Act). Il est notamment question de plus de concurrence, ce qui oblige Apple à ne plus forcer les utilisateurs à passer par l’App Store pour télécharger une application.