L’iPhone 14 Plus est aujourd’hui disponible à l’achat et il semblerait que le public ne s’y intéresse pas beaucoup si l’on se base sur les stocks. En général, les nouveaux iPhone sont en rupture de stock le jour de la sortie et il faut attendre plusieurs semaines pour mettre la main sur un exemplaire. Ce n’est pas le cas ici.

Qu’importe le stockage (128, 256 ou 512 Go) ou le coloris (bleu, mauve, minuit, lumière stellaire ou rouge/Product Red), un iPhone 14 Plus acheté aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne français sera livré le 10 octobre. Et pour les plus pressés, il est possible d’en commander un aujourd’hui et le chercher dès demain dans un Apple Store physique.

Les tests pour l’iPhone 14 Plus, publiés hier, ont vanté la bonne autonomie du smartphone et le fait qu’il est maintenant possible d’avoir un écran de 6,7 pouces sans obligatoirement prendre la gamme Pro. Mais dans le même temps, cela reste un iPhone 14 plus grand et l’iPhone 14 déçoit beaucoup de monde. En effet, il est très proche de l’iPhone 13. Il est peut-être plus intéressant de prendre un iPhone 13 Pro (ou Pro Max).

L’iPhone 14 Plus débute à 1 169 euros. Il est disponible à l’achat chez Apple, ainsi que chez les revendeurs suivants :