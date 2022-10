Apple rend disponible une nouvelle version bêta du firmware pour les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. Le numéro de version est 5B5040c, là où le précédent était 5A304a.

La précédente mise à jour du firmware des AirPods, qui a été mise à disposition avec la version finale d’iOS 16, a ajouté l’audio spatial personnalisé et a amélioré le basculement automatique. Elle a également ajouté la prise en charge du codec audio LC3 de meilleure qualité.

Qu’en est-il de la version du jour ? Il n’y a malheureusement pas d’information. Apple ne communique aucun détail, c’est donc aux utilisateurs de découvrir les éventuels changements. A priori, il n’y a pas de nouveauté particulière avec cette nouvelle version, seulement des correctifs et autres améliorations. Mais là encore, il n’y a pas de détail sur les correctifs en question. Il en va de même pour la disponibilité pour tous : est-ce que ce sera avec iOS 16.1 (qui arrivera ce mois-ci) ?

Le firmware en bêta est à destination des développeurs et se retrouve sur le site d’Apple. Les développeurs doivent avoir un iPhone sous iOS 16 ou un iPad sous iPadOS 16. Il leur faut également un Mac sous macOS Ventura, la bêta de Xcode 14 et bien évidemment des AirPods compatibles. Il faut connecter l’iPhone au Mac avec un câble Lightning et lancer Xcode 14. Le menu développeur va apparaitre sur l’iPhone et il va devenir possible d’accepter de recevoir les bêtas. Selon Apple, 24 heures peuvent être nécessaires pour que les AirPods installent la nouvelle version.