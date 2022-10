L’iPhone SE 4 est attendu pour avoir un écran LCD de 6,1 pouces, ainsi qu’une encoche sur la partie supérieure selon Ross Young. L’analyste spécialisé dans les écrans a très souvent eu de bonnes informations au sujet d’Apple.

En octobre 2021, Ross Young annonçait que la nouvelle génération de l’iPhone SE devait arriver en 2024 avec un écran LCD faisant entre 5,7 et 6,1 pouces et un trou sur la partie supérieure pour loger le capteur photo. La situation a évolué depuis et de nouvelles informations sont connues. L’analyste évoque un écran de 6,1 pouces et une encoche.

Ce design vous rappelle quelque chose ? C’est normal, il s’agit de la même configuration que l’iPhone XR. Mais il est possible qu’il y ait des différences. En effet, il se murmure qu’Apple pourrait toujours proposer le capteur d’empreintes Touch ID et non la reconnaissance faciale Face ID, malgré l’encoche. Ce serait un moyen pour Apple de réduire les coûts.

Touch ID serait alors situé sur la tranche, au niveau du bouton d’allumage et non sur le bouton Home (étant donné qu’il ne sera plus là). Ce choix rappelle ce qu’Apple propose déjà avec l’iPad Air et l’iPad mini.

Pour rappel, la rumeur annonçant que l’iPhone SE 4 aurait un design similaire à l’iPhone XR avait déjà circulé cet été. Elle se confirme un peu plus aujourd’hui.