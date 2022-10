Apple cherche une nouvelle fois à se diversifier au niveau de sa chaîne de production et cela pourrait se traduire par une production des MacBook en Thaïlande selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Dans plusieurs tweets, Kuo explique que l’actuelle production des MacBook se déroule dans plusieurs endroits en Chine et Apple s’intéresse à la Thaïlande pour de futurs modèles.

L’analyste précise qu’Apple prévoit d’augmenter les expéditions de produits vers les États-Unis à partir d’usines non-chinoises dans les trois à cinq prochaines années, mais il n’est pas clair si cela inclut les MacBook assemblés en Thaïlande dans ce délai. Quanta Computer, l’assembleur historique de MacBook pour Apple, a étendu ses activités en Thaïlande au cours des dernières années.

Moins dépendre de la Chine est une envie d’Apple pour plusieurs produits. C’est pour cela que des appareils sont maintenant assemblés en Inde ou au Vietnam. Voilà que la Thaïlande devrait s’ajouter à la liste. Selon Kuo, cette diversification permet à Apple d’éviter des risques tels que les droits de douane américains sur les importations chinoises.

(4/6) 2. The main non-China production site for MacBook in the future may be Thailand. All MacBooks are currently assembled from production sites located in China.

(1) The non-Chinese markets will be supplied by assembly sites located in non-China, while the Chinese market will be supplied by assembly sites located in China.

(2) Assemblers can conduct NPI (new product introduction) in China and non-China.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 11, 2022