On ne se refuse rien : le compte Instagram d’Apple Fitness+ vient d’annoncer un partenariat avec la pop star Taylor Swift ! Ce partenariat est officialisé d’une façon assez originale puisqu’Apple a détourné la pochette du prochain album de Taylor Swift (album intitulé « Midnights ») afin de promouvoir des sessions d’entrainement Fitness+ :« Préparez-vous à transpirer, Swifties. Dans notre prochain Artist Spotlight, vous pourrez vous entraîner sur les airs de @taylorswift, y compris des morceaux de son monumental nouvel album Midnights. Il est temps de #CloseYourRings (« clôturer le cercle d’activité », Ndlr) et de pré-ajouter #TSMidnights sur @applemusic maintenant. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Apple Fitness+ (@applefitnessplus)

Apple précise que d’autres liste de lecture seront ajoutées aux entrainements. On retrouvera ainsi des morceaux de Jonelle (Breathe, All Too Well, the 1, Wildest Dreams et evermore) et d’Anja (You Need To Calm Down, You Belong With Me, 22 et Paper Rings). Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Apple collabore avec Taylor Swift. La chanteuse est ainsi déjà apparue dans plusieurs spots pour vanter le service Apple Music.