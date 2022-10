Nylah Boone a été une contractuelle d’Apple, mais ne l’est plus aujourd’hui à la suite d’une vidéo sur TikTok. Le fabricant a décidé de ne pas continuer avec elle.

Une vidéo sur TikTok dérange Apple

Sur TikTok, Nylah Boone a posté une vidéo ayant pour titre « Une journée dans la vie d’une fille noire travaillant dans la tech ». Il s’agissait de sa première journée de travail dans les bureaux d’Apple, montrant sa routine matinale et ses déplacements, ainsi qu’un aperçu du campus, une pâtisserie au bureau et un déjeuner avec ses collègues. La vidéo a été vue près de 400 000 fois, avec des centaines de commentaires demandant à la contractuelle des conseils sur sa carrière et des questions sur son travail et sa routine quotidienne.

« Mes abonnés ou les personnes qui me contactaient ou commentaient étaient à 80% des femmes noires », a déclaré la principale intéressée auprès de The Verge. « C’était important pour moi de pouvoir me connecter avec d’autres femmes noires aussi pour les encourager. Vous pouvez travailler dans ce secteur d’activité ou occuper ce poste ».

Apple n’a visiblement pas réellement apprécié que la vidéo montre ses bureaux et d’autres éléments. En mai, Nylah Boone a perdu de manière son emploi, son contrat n’ayant pas été renouvelé par Apple. Elle a également réalisé des vidéos à ce sujet — un trio de clips documentant sa perte d’emploi a été visionné à environ 150 000 reprises.

Apple interdit généralement à ses employés de partager des séquences filmées dans les bureaux de l’entreprise, que ce soit par le biais de contrats de travail ou d’accords de confidentialité distincts.

Cet été, Apple a menacé de licencier l’employée Paris Campbell à la suite d’une vidéo publiée sur TikTok dans laquelle elle fournit des conseils de base accessibles au public sur ce qu’il faut faire en cas de vol de son iPhone. Plus récemment, Apple a licencié Tony Blevins, son vice-président de l’approvisionnement, après une blague sur TikTok qui n’a pas plu au constructeur.