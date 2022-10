Apple se préparerait à revoir son application Messages avec iOS 17, avec notamment des fonctionnalités d’iMessage en lien avec la réalité augmentée selon le leaker Majin Bu.

Apple travaillerait sur une toute nouvelle version d’iMessage, avec une nouvelle page d’accueil, des salons de discussion, des clips vidéo et plus encore. L’application offrirait aussi de nouvelles fonctionnalités de discussions en réalité augmentée et serait lancée l’année prochaine aux côtés du casque d’Apple. Selon les rumeurs, le casque en question sera présenté au début de 2023, mais il est possible que la commercialisation se fasse quelques mois plus tard.

iOS 16 a été l’occasion d’avoir une série de nouvelles fonctionnalités pour l’application Messages, notamment la possibilité de modifier ou de supprimer un message récemment envoyé, de marquer les conversations comme non lues, ainsi que les invitations de collaboration et les mises à jour d’activité. iOS 17 irait encore plus loin avec d’autres nouveautés.

Le lien avec la réalité augmentée est en tout cas plausible. Les fuites ont révélé que le casque d’Apple se focalisera sur le jeu, la consommation de médias et la communication. Et qui dit communication dit iMessage (entre autres).

Nous avons encore le temps avant de découvrir iOS 17. Si Apple ne change pas ses habitudes, la présentation du nouveau système d’exploitation mobile se fera en juin 2023 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC.