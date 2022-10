Apple fait aujourd’hui la promotion de l’Apple Watch Ultra avec une nouvelle publicité publiée sur sa chaîne YouTube. La montre est disponible à l’achat depuis le 23 septembre.

La publicité met surtout en avant le fait que l’Apple Watch Ultra se veut tout terrain, avec notamment un accent sur la résistance à l’eau. Voici ce qu’indique Apple dans la description de la vidéo :

Voici la nouvelle Apple Watch Ultra. Elle est dotée d’un boîtier robuste en titane, de l’écran le plus grand et le plus lumineux de l’Apple Watch, d’un bouton Action personnalisable, d’une étanchéité à 100 mètres et de trois bracelets spécialisés conçus pour les athlètes et les aventuriers de toutes sortes.

La musique utilisée en fond est On The Verge (Safari Riot Remix) de Skott. Le morceau est disponible à l’écoute sur Apple Music, ainsi que sur les autres plateformes musicales comme Spotify, Deezer, etc.

L’Apple Watch Ultra va tout particulièrement intéresser ceux qui pratiquent des sports extrêmes et diverses activités. Ce n’est pas vraiment une montre qui servira à tout le monde, comme l’ont montré les tests. Ces derniers sont globalement positifs. Certains testeurs notent toutefois que des fonctionnalités seraient les bienvenues, comme la possibilité de télécharger les cartes d’Apple Plans hors-ligne.