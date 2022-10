Les employés de l’Apple Store Penn Square, situé à Oklahoma City, ont voté et ont décidé de se syndiquer. Il s’agit du deuxième Apple Store américain à se syndiquer, le premier a été une boutique à Towson au Maryland en juin dernier.

Les employés ont voté à 56 contre 32 en faveur de l’adhésion au syndicat Communications Workers of America (CWA) à l’issue d’une élection ouverte à l’ensemble du personnel du magasin. Le syndicat doit maintenant être certifié par le National Labor Relations Board des États-Unis. Il s’agit d’une agence chargée de conduire les élections syndicales et d’enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail.

Apple a réagi suite au vote :

Nous pensons que la relation ouverte, directe et collaborative que nous entretenons avec les membres de notre équipe est le meilleur moyen d’offrir une excellente expérience à nos clients et à nos équipes. Nous sommes fiers d’offrir aux membres de notre équipe une solide rémunération et des avantages exceptionnels. Depuis 2018, nous avons augmenté nos salaires de départ aux États-Unis de 45% et nous avons apporté de nombreuses améliorations significatives à nos avantages sociaux de premier plan dans le secteur, notamment de nouveaux programmes de formation et de soutien aux familles.