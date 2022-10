L’impopularité de l’iPhone 14 Plus se confirme un peu plus aujourd’hui, avec Digitimes annonçant que plusieurs fournisseurs ont sérieusement réduit le volume de production du smartphone d’Apple.

Apple a prévenu plusieurs fournisseurs qu’ils devaient réduire la production de l’iPhone 14 Plus d’environ 40%. Cela rejoint une récente déclaration de The Information, qui évoquait une suspension de la production chez au moins un partenaire d’Apple. Aussi, deux fournisseurs qui utilisent les pièces et les assemblent en modules plus grands ont dû réduire leur production de 70% et 90%.

Malgré de meilleures ventes d’iPhone 14 Plus en Chine par rapport à l’iPhone 13 mini de l’année dernière, les expéditions sur les autres pays sont restées stables ou ont baissé selon les cas, ce qui a poussé Apple à ajuster les ratios d’expédition des différents modèles d’iPhone 14. En conséquence, les expéditions totales de l’iPhone 14 Plus seront probablement revues à la baisse à environ 10 millions d’unités pour 2022.

À l’inverse, les iPhone 14 Pro se vendent plutôt bien, ce qui pousse Apple à changer la production. Le groupe demande ainsi à ses fournisseurs de se focaliser davantage sur les modèles Pro et moins sur le modèle standard et le modèle Plus.

Comment expliquer cela ? Il faut dire que l’iPhone 14 (Plus) évolue très peu par rapport à l’iPhone 13, ce qui n’aide pas pour pousser à l’achat. À l’inverse, les iPhone 14 Pro se différencient par rapport aux modèles précédents et le public répond présent.